Así reaccionó Gael Sandoval tras ser cortado por el Club Chivas.

Sorprendido y con ganas de haber dado un poco más, esas fueron las sensaciones que le quedaron a Walter Gael Sandoval tras recibir la noticia de que no entraba más en planes del Club Chivas.

El futbolista mexicano además explicó lo que dijo en el club, cuando buscaba esa oportunidad de quedarse para el Apertura 2022.

En entrevista con La Chorcha Deportiva, en Guadalajara, Sandoval reveló algunas cosas que pasaron en los últimos días con él en Verde Valle.

“Tenía unas ganas, te juro que yo hablaba con amigos y decía ‘yo vengo para quedarme’”, dijo el futbolista.

Gael Sandoval habló con Ricardo Cadena

Gael Sandoval explicó en esa entrevista que platicó con Ricardo Cadena, entrenador del Club Chivas.

“Lo hablé con Cadena, ‘si te demuestro, es para jugar’ o sea, que haya coherencia, no como me pasó anteriormente”, explicó el lagunero.

Y añadió: “No me importaba la fama, me importaba quedarme y demostrarme a mí mismo, decir yo me quedó y hasta la titularidad la gano”.

TENÍA GANAS DE QUEDARSE EN CHIVAS 🔵🔴



Gael Sandoval declaró en la @LaChorchaSports que le sorprendió el ser cortado por el Guadalajara



Quería pelear por la titularidad #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/Tb66gPoqEO — La Octava Sports (@laoctavasports) June 25, 2022

Club Chivas para el Apertura 2022

El Club Chivas para el Apertura 2022 sumó a dos refuerzos.

El Guadalajara se reforzó con Alan Mozo y Rubén González.

Con esto, más la confirmación de Ricardo Cadena en el banquillo, los tapatíos se preparan para un nuevo torneo de la Liga MX.

Los rojiblancos llegan al nuevo semestre con la premura de salir del bache y romper la sequía de títulos.

Agregado a esto, desde la tribuna hay presión, pues la afición está inconforme por la falta de trofeos en los últimos años.

El torneo mexicano arranca en los primeros días del mes de julio.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok