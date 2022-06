Nacho Ambriz habló con Orbelín Pineda para convencerlo de ir a Club Toluca, el entrenador confesó que tenía en la mira en el jugador.

Y es que, Club Chivas ha ejercido presión para traer a Orbelín Pineda de regreso, aunque ya habrían llegado a un acuerdo con el Celta de Vigo, el jugador tendría la última palabra.

Nacho Ambriz mencionó en entrevista para Fox Sports que sostiene una buena relación con Orbelín y hace un tiempo habló con él.

“A Orbelín yo lo debuté, lo conozco personalmente, es cierto que yo personalmente hablé con él, pero tiempo atrás, porque tengo una relación buena con él”, dijo.

Además, Nacho confesó que le dijo que en Club Toluca tendría las puertas abiertas aunque últimamente no ha tenido contacto con él.

“Después le comenté que si había una posibilidad de regresar a México, que aquí (Toluca) había una posibilidad de poderlo traer y después lo demás lo manejó la directiva. Hoy no puedo opinar más de Orbelín porque no sé nada, no sé qué vaya a pasar con él”, agregó.

¿QUÉ PASA CON CARLOS GONZÁLEZ Y ORBELÍN? 😱💥



- Charly González aún no firma con Toluca aunque ya se despidió de Tigres.



- Orbelín Pineda le comentó que se quería quedar un rato más en Europa. @guzmanjuegue@FABIANESTAY10@eleonbaz@CarlosSequeyro#FSRadio pic.twitter.com/40tuwppxoG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 24, 2022

Club Chivas y la presión sobre Orbelín Pineda

Club Chivas hizo una polémica publicación en redes sociales donde aseguraron que lo estaban esperando y hasta lo etiquetaron.

“Oye, @orbelin90. Tú, yo, festejando goles con la del Rebaño. No sé, piénsalo”, escribieron.

Pero, no sería el único equipo interesado, pues se dice que el Rayo Vallecano de España y el AEK de Grecia están interesados en llevarlo a préstamo .

Orbelín Pineda en el Celta de Vigo

Orbelín Pineda llegó al cuadro español con muchas expectativas; sin embargo en España se reveló un detalle que preocupó a los aficionados.

Y es que el mexicano no llegó al Celta de Vigo a petición del técnico de Eduardo Coudet, sino fue decisión directa del club.

En la temporada solo jugó pocos minutos y por eso buscaría ir a otro club en el que pueda tener más actividad.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok