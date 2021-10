Santiago Solari ya siente por completo los colores del Club América, y muestra de ello es que hasta cantó una porra de las Águilas previo al Clásico Capitalino ante Pumas.

Fue el Club América el que compartió un video en donde se puede observar el interior del autobús en el que los elementos de las Águilas arribaron al Estadio Azteca.

Se puede ver a Santiago Solari aplaudiendo mientras la afición de las Águilas acompaña al autobús, hasta que el argentino comienza a entonar una parte de la famosa porra azulcrema.

“Mi corazón, pintado bicolor”, fue lo que cantó el estratega argentino, quien tiene a las Águilas como líderes indiscutibles del torneo Grita México A21.

Como era de esperarse, decenas de aficionados del Club América reaccionaron al video donde Santiago Solari aparece cantando una parte de la porra de las Águilas.

Y es que ver al entrenador azulcrema tan comprometido con el club de Coapa les dio mucho gusto y así lo dejaron ver en las respuestas a la publicación de Twitter.

“Te queremos mucho mi Solari”; “Solario merece quedar escrito en los libros de historia del más grande de México, confianza en su trabajo, se viene la 14″, son algunos de los comentarios.

Santiago Solari arribó al Club América para el torneo Guard1anes 2021, siendo esta su segunda oportunidad como entrenador de primer equipo tras su paso por el Real Madrid.

Y es que después de dirigir al Real Madrid hay pocos equipos en los que un entrenador podría querer trabajar; no obstante, Solari decidió apostar por las Águilas.

Pero, ¿cuánto tiempo estará el argentino como entrenador de América? Fue el propio Solari el que hace unos meses señaló que le gustaría volver al futbol de Europa.

“Aún me quedan dos años de contrato (en el América), luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa”

Santiago Solari