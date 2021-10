Un aficionado que acudió al partido de América vs Pumas el domingo 3 de octubre, en el Estadio Azteca, se ha viralizado en redes sociales.

La razón: El sujeto grabó un video, que ya circula en redes sociales, donde presume haber ingresado al Estadio Azteca con una pistola, lo que se supone está prohibido.

Esto parece importarle poco al aficionado, quien alardea sobre el arma de fuego y el uso que piensa darle en uno de los partidos con más convocatoria del futbol mexicano.

El video dura apenas 20 segundos, en los que el aficionado muestra que está en un palco del Estadio Azteca, entre seguidores de los Pumas, sin intentar siquiera ocultar su rostro.

Acto seguido, el sujeto toma asiento y pone sobre sus piernas un bolso de color negro con el cierre abierto, del que saca una pistola.

Apenas se logra ver la culata de la pistola, sin cargador, pero al ser descubierto por quienes se encuentran a su alrededor, el aficionado suelta una frase fanfarrona:

Fue el periodista Carlos Jiménez quien compartió el video en Twitter, pidiendo a los usuarios que si logran identificar al sujeto, lo denuncien ante las autoridades:

Usuarios de Twitter reaccionaron al video, quejándose de las pobres medidas de seguridad en el Estadio Azteca, que no le impidieron al aficionado ingresar armado.

Otros destacaron que el video habría sido grabado en el área de palcos, donde afirman, no se revisa a los asistentes e incluso ingresan escoltas armados:

“Que no se supone que hay control en las entradas para evitar eso? De cuánto fue el pa$e para dejarlo entrar o que los palcos son de entrada VIP?”

“Según revisan y vean el riesgo que ponen a la afición,pero como siempre los policías no te dejan entrar con bufandas porque pues ahorcar a alguien y te revisan meticulosoamente,lo de siempre los sujetos de la @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX se meten con quien pueden,hasta vengalas hubo”

“En palcos no te revisan, ya sea que entres en auto o caminando. Son diferentes los accesos, la gente que va a palco no entra por torniquetes. Por ejemplo, entran muchos guaruras armados también y no pasa nada. Lamentable”

@octaviolara77