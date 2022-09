El Club América y el Club Chivas disputarán el Clásico Nacional en los Estados Unidos como parte de los amistosos que ambas escuadras sostienen previo al regreso de la actividad en la Liga MX.

Sin embargo, Álvaro Fidalgo sabe que el Clásico Nacional no tiene nada de amistoso ni en los partidos que no son oficiales, por lo que habló sobre el encuentro y la rivalidad que sostiene el Club América con el Club Chivas.

“ Un Clásico da igual sea amistosos o no , quieres ganar, ganar, ganar, te pones las botas y buscas ganar sí o sí, no me gustaría perder jamás contra Chivas , tiene que ser como el partido del fin de semana pasado” declaró el mediocampista español.

Es probable que el futbolista de 25 años de edad no vea mucha actividad ante el acérrimo rival, pues el cierre del Apertura 2022 y el comienzo de la liguilla.

Como dato, el Rebaño Sagrado no ha podido vencer a las Águilas en territorio estadounidense desde 2013, por lo que los azulcremas buscan extender su racha fuera de México .

Álvaro Fidalgo presume nuevo uniforme del Club América (@ClubAmérica)

Leyenda del Club América reventó a Álvaro Fidalgo

Una leyenda autorizada del Club América reventó a Álvaro Fidalgo a pesar de que su rendimiento a permitido que el equipo ocupe el 1° lugar del Apertura 2022.

Antonio Carlos Santos, ex futbolista de las Águilas, dejó en claro que Fidalgo no tiene todavía el “peso” necesario para ser un jugador que cambie el rumbo de un partido.

“Fidalgo es un jugador incompleto. El día que dé muchos más pases de gol, mejores asistencias y marque más, ahí veremos a un jugador más completo” sentenció.

El 'Negro' ganó 8 títulos con las Águilas, 3 de ellos en la Concacaf (David Leah/Mexsport)

Club América: Estadísticas en el Apertura 2022

Posición: 1°

Puntos: 35

Goles a favor: 36

Goles en contra: 16

Próximo partido: Visita al Club Puebla en la jornada 17 del Apertura 2022

