El Club América compartió una fotografía que emocionó a los fanáticos azulcremas, pues Álvaro Fidalgo se reunió con Carlos Reinoso.

Cabe recordar, que el Club América enfrentará a Club Chivas en un duelo amistoso en Estados en el UnidosBobby Dodd Stadium.

En ese sentido, la leyenda del Club América, Carlos Reinoso sorprendió al equipo con su presencia y aún más al posar a lado de Álvaro Fidalgo.

Sin duda alguna, la reunión despertó buenas memorias en los fanáticos, quienes recuerdan a Reinoso con gran afecto.

“La foto que todo el Americanismo necesitaba”, escribió un usuario.

“El número 8 es leyenda en el club, hasta ahora Fidalgo lo lleva muy bien, pero se vería con mucha clase si gana un campeonato (o más)”, se lee en Twitter.

Club América con Fernando Ortiz

Sin duda alguna, la llegada de Fernando Ortiz ha dejado un muy buen sabor de boca, pues ha conseguido buenos resultados en lo que va del Apertura 2022.

El Club América milita como líder de la tabla de cocientes con 35 unidades. En ese sentido, el campeonato se ve cada vez más cercano.

Sin embargo, aún tienen retos por enfrentar y se medirán en la última jornada contra Club Puebla lo que mantiene a tope la ilusión en los fanáticos.

Club América en la Leagues Cup

Cabe recordar, que el Club América empató contra Nashville pero luego cayó en la tanda de penales.

En ese sentido, Fernando Ortiz le dio mérito a sus jugadores quienes metieron presión hasta el final.

“El día a día, trato de inculcarles que hasta que no pite el árbitro el juego sigue. No me deja de sorprender el equipo en esta instancia. Con uno menos el equipo siempre intenta buscar en el campo de juego. Es todo mérito de ellos”, dijo en conferencia.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok