Miguel Layún rompió el silencio sobre su futuro en el Club América y reveló que podría dejar al cuadro de Coapa para probar suerte en el futbol de la MLS.

Precisamente antes del duelo de este miércoles ante el Nashville de la MLS, Miguel Layún fue cuestionado sobre su futuro y dejó entrever que no seguirá en las Águilas.

El exdefensa del FC Porto y Sevilla FC señaló que su contrato con América termina en diciembre y que le gustaría probar suerte en el futbol de la MLS.

“Sí me veo jugando en la MLS, seguro. Mi contrato va a finalizar este diciembre pero ¿por qué no? La próxima temporada jugaría en la MLS, no lo sé, vamos a ver, quiero probar la MLS, para ser honestos sería interesante para mí”, dijo.

Miguel Layún en el Club América (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Miguel Layún llegó a 200 partidos jugados con el Club América

El Clásico Nacional fue especial para Miguel Layún, no sólo por la victoria del Club América, sino también porque llegó a 200 partidos jugados con el equipo de Coapa.

Fue por eso que, previo al encuentro en el Estadio Azteca, el jugador mexicano recibió un pequeño homenaje en el que se le entregó una playera especial con el número 200.

Miguel Layún se mostró muy agradecido por el detalle por parte de la directiva y aseguró que es “más de lo que algún día soñó”.

“Gracias a todos los que me acompañaron para lograr este hermoso momento. 200 partidos en el club de mis amores, una fortuna que pocos podemos contar!”, escribió en sus redes.

“Gracias a toda la gente que me ha brindado un cariño incondicional y sobre todo, GRACIAS Club América!”, agregó.

Miguel Layún: Palmarés en el Club América

Miguel Layún cuenta con un palmarés extenso a lo largo de su carrera, en los diferentes clubes que ha defendido a lo largo y ancho del mundo, incluyendo al Club América.

Con la escuadra de las Águilas, el nacido en Veracruz puede presumir dos títulos de Liga MX, la primera en el Clausura 2013 y el segundo en el Apertura 2014.

