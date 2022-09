El ex futbolista brasileño y quien fue un referente en el Club América, Antonio Carlos Santos tundió al técnico de Club Tigres, Miguel Herrera.

Y es que, Antonio Carlos Santos dijo para ESPN, que Miguel Herrera fracasaría con lo felinos, tal y como lo hizo en el Club América.

“Herrera siempre fue un mal entrenador; ahí está con Tigres. ¿Cuántos torneos tuvo en América y ganaba cada tres años? Lo dejábamos y era fracaso tras fracaso. Con Tigres va a pasar lo mismo: fracaso tras fracaso”,dijo.

Por otro lado, elogió el trabajo que ha hecho Fernando Ortiz en el Club América y aseguró que lo está demostrando en la cancha.

“Me parece que el ‘Tano’ está demostrando ser un buen técnico y eso es importante: que lo veamos en la cancha haciendo su trabajo”, agregó.

Incluso, el ex futbolista comparó a Fernando Ortiz con Santiago Solari, pues aseguró que ambos hicieron un buen trabajo.

“Solari hizo lo mismo que está haciendo el ‘Tano’; tuvo temporadas regular, buena, las dos que hizo, pero a él no le dieron los argumentos que tiene hoy el Tano”, mencionó.

Antonio Carlos Santos (David Leah/Mexsport)

Miguel Herrera en Club Tigres

Miguel Herrera llegó a Club Tigres en 2021 pero no ha podido cumplir muchos de sus objetivos.

Incluso, varios fanáticos han pedido su salida pues no ha conseguido el ansiado título con el cuadro regio.

Miguel Herrera arremete contra los fans del Club América

Cabe recordar, que hace unas semanas Miguel Herrera dijo en conferencia de prensa que a los fans del Club América ya se les había olvidado lo que hizo por el equipo.

“La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace. Yo me quedo con el cariño, con lo que logré en este club y ahora me entrego a otro club que también me está dando mucho cariño...la gente tiene una memoria muy corta” confesó.

