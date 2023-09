Chucky Lozano rompió el silencio sobre su participación en el Mundial de Qatar 2022, el jugador dejó claro que no se sentían bien con Gerardo Martino al mando.

Y es que, el Chucky Lozano confesó que los jugadores no sentían al 100% con Gerardo Martino , además luego de la mala actuación tuvo que trabajar mucho para recuperarse del golpe anímico que representó.

“Yo siempre me entrego al 100. En Qatar se juntaron muchas cosas, tanto el entrenador como varios jugadores que no estábamos conectados al 100%.La verdad salí frustrado del Mundial de Qatar. Cuando regrese a México me costó mucho recuperarme de Qatar porque no merecíamos eso”, dijo.

Asimismo, destacó que es importante tener a un entrenador mexicano, pues solo así puede comprender el manejo del futbol en nuestro país y es un avance importante para la Selección.

“Es algo muy importante tener un entrenador mexicano que sabe todo de los mexicanos, cómo se maneja el futbol y los jugadores, es muy importante para la Selección. Tiene el hambre y las ganas de hacer cosas importantes y lo transmite, nos faltaba eso en la Selección”, añadió.

Chucky Lozano (tomada de video )

Chucky Lozano está feliz con la llegada de Jaime Lozano

Por otro lado, Chucky Lozano se dijo feliz porque Jaime Lozano esté al mando de la Selección Mexicana, con quien ya ganaron la Copa Oro y esperan hacer más cosas rumbo al Mundial 2026.

“La llegada del Jimmy suma mucho, tenemos jugadores que ya estuvieron en un Mundial y creo que podemos hacer muy buenas cosas, tengo fe en que así lo haremos”, sentenció.

Chucky Lozano y su regreso al PSV

Chucky Lozano dejó el Napoli de la Serie A entre rumores que lo ponían en diversos equipos de Europa. Sin embargo, regresó al PSV.

Sin embargo, el Napoli le dio una emotiva despedida a través de un video en redes sociales, poco antes de que se integrara al PSV.

“Luchamos, sufrimos y juntos caímos. Pero juntos nos levantamos de nuevo para hacer realidad nuestro sueño. Gracias Chucky”, se lee.

