Se juega la última Jornada (17) de la Liga MX, por lo que varios equipos están peleando su lugar directo en la Liguilla y en el Play In. Este novedoso repechaje del futbol mexicano.

Este es el segundo torneo de la Liga MX, en el que se hará el Play In. Antes se jugaba un repechaje que disputaban desde el lugar 5 al 12, y los lugares del primero al cuarto calificaban directamente a la Liguilla.

De hecho esta idea que se ve ahora en el futbol mexicano, la copió la Liga MX de la NBA. El Play in nació en el basquetbol de Estados Unidos en el 2021.

Y funciona exactamente igual a como ocurre en México. Aquí te explicamos este confuso concepto para que lo puedas explicar en las reuniones.

¿Cómo funciona el Play In de la Liga MX?

La Liga MX ha experimentado con varias cosas como el repechaje, Liguilla directa, etc. Hasta que llegó el Play In al Apertura 2023.

Así funciona el Play in: este formato los disputan los equipos de los lugares del 7 al 10. El séptimo jugará contra el octavo (Serie A) y el noveno con el décimo (Serie B).

El ganador de la Serie A califica directo a la Liguilla ocupando el lugar 7. Mientras que el vencedor de la Serie B tendrá que disputar otro partido contra el perdedor de la Serie A, de esa forma el club victorioso se mete a la fiesta grande ocupando el lugar 8.

Se debe destacar que todos los encuentros se juegan a una sola vuelta y tendrán lugar en el estadio del equipo mejor calificado de la tabla.

¿Cuándo se jugará el Play in y la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX?

El Play in de la Liga MX se jugará en la semana siguiente de la Jornada 17, es decir, el día 2 de mayo y el 5 del mismo mes. Pero hay un problema, si Pachuca no califica directo a la Liguilla, su partido del Play In y de la Semifinal de la Concachampions estarían a 24 horas de distancia.

El mismo problema lo podrían tener los Rayados. En caso de que no se califique a la Liguilla directo y tenga que jugar Play in básicamente se empata su juego con el de la Concachampions. La Liga MX no se ha pronunciado al respecto.