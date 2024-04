Con el acomodo de los equipos tras 17 jornadas de la Fase Regular en la Liga MX, quedaron definidos los primeros dos partidos de los cuartos de final de la Liguilla: Toluca vs Chivas y Rayados vs Tigres.

Pase lo que pase en el Play In, las series de cuartos de final de la Liga MX, Toluca vs Chivas y Rayados vs Tigres ya están definidas; sólo resta conocer a los rivales del líder América y el segundo lugar, Cruz Azul, en la Liguilla.

De último minuto, Chivas se coló entre los seis primeros del campeonato y libró la fase del Play In. Club Pachuca ocupó su lugar y ahora se medirá a Club Pumas por un boleto a los cuartos de final de la Liga MX.

El ganador del duelo entre Club Pachuca y Club Pumas será el rival de Cruz Azul en los cuartos de final. Mientras que el abanico de posibilidades de Club América es más amplio, pues puede enfrentar a cualquiera de los cuatro equipos de entre el séptimo y décimo lugar.

¿Cuándo y dónde se jugará el Toluca vs Chivas?

De acuerdo al calendario de la Liga MX, los partidos de ida de los cuartos de final están pactados para los días miércoles 8 y jueves 9 de mayo. Mientras que los partidos que cerrarán la serie están pactados para los días sábado 11 y domingo 12 de mayo.

Gracias a su mejor posición en la tabla, Club Toluca (32 puntos sobre 31 de Chivas) cerrará la fase de cuartos de final en casa. En este sentido, los cuartos de final de ida se jugarán en el Estadio Akron y la vuelta se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

Si tomamos en cuenta que Club Toluca juega habitualmente los domingos, la serie ante Chivas se disputaría el jueves 9 y domingo 12 de mayo.

El partido de ida sería transmitido por Azteca 7 y Canal 5, mientras que la vuelta entre Toluca vs Chivas iría por las señales y plataformas de TUDN.

¿Cuándo se juega el partido Toluca vs Chivas?

Cuartos de final ida del partido Chivas vs Toluca:

Fecha: 8 o 9 de mayo

Estadio: Akron

Transmisión: TV Azteca y TUDN

Cuartos de final vuelta del partido Toluca vs Chivas

Fecha: 11 o 12 de mayo

Estadio: Nemesio Díez

Transmisión: TUDN

Chicharito Hernández con Chivas en el Clásico Tapatío (Luis Fernando Toris / Mexsport)

¿Cuándo y dónde se jugará el Rayados vs Tigres?

El Clásico Regio se presenta en la Liguilla del Clausura 2024 como la serie más atractiva. Luego de lo mostrado en la fase regular, se prometen partidos vibrantes en los que la eterna rivalidad tendrá un nuevo capítulo, que sin duda será imperdible.

Rayados y Tigres finalizaron la fase regular en los lugares 4 y 5 de la tabla y deberán enfrentarse por el pase a las semifinales. Al finalizar en mejor posición, la serie de cuartos de final cerrará en el Estadio BBVA.

El primer partido del Clásico Regio en cuartos de final se jugará en el Estadio Universitario y la vuelta se disputará en el Gigante de Acero.

¿Cuándo se juega el Rayados de Monterrey vs Tigres?

Cuartos de final ida del partido Tigres vs Rayados de Monterrey:

Fecha: 8 o 9 de mayo

Estadio: Universitario

Transmisión: TUDN

Cuartos de final vuelta del partido Rayados de Monterrey vs Tigres: