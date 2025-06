Argentina camina sin problemas en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido vs Chile.

Chile recibe en el Estadio Nacional a Argentina en un partido por el orgullo para la selección andina, que marcha en el fondo de las Eliminatorias de la Conmebol.

Chile vs Argentina: Pronóstico del partido de Eliminatorias de Conmebol

Argentina es una de las selecciones más sólidas del mundo, así que es favorita para vencer a Chile en las Eliminatorias de Conmebol.

El pronóstico es que Argentina vencerá 3-1 a Chile para casi amarrar el liderato de las Eliminatorias de Conmebol.

Chile vs Argentina: Posibles alineaciones del partido de Eliminatorias de Conmebol

Argentina saltará como líder a la cancha de Chile con esta posible alineación, en las Eliminatorias de Conmebol:

Emiliano Martínez Nahuel Molina Cristian Romer Leonardo Balerdi Nicolás Tagliafico Giuliano Simeone Rodrigo De Paul Exequiel Palacios Thiago Almada Lionel Messi Julián Álvarez

Chile está eliminado en las Eliminatorias de Conmebol, pero saldrá con esta posible alineación en busca de una victoria sobre Argentina:

Brayan Cortés Felipe Loyola Francisco Sierralta Guillermo Maripán Gabriel Suazo Arturo Vidal Rodrigo Echeverría Vicente Pizarro Dario Osorio Alexis Sánchez Lucas Cepeda

Chile vs Argentina: A qué hora es el partido de las Eliminatorias de Conmebol

El jueves 5 de junio de 2025, la selección de Chile recibe al líder Argentina de Lío Messi en la Jornada 15 de las Eliminatorias de la Conmebol, partido programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Chile vs Argentina: ¿Cómo seguir el partido de Eliminatorias de Conmebol?

El regreso de Lio Messi con Argentina a las Eliminatorias de Conmebol vs Chile, no será transmitido en México.

Partido: Chile vs Argentina

Fase: Jornada 15 de las Eliminatorias de Conmebol

Fecha: Jueves 5 de junio de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional

Transmisión: Sin transmisión

¿Cómo marchan las Eliminatorias Conmebol después de 14 jornadas?

Argentina con 31 puntos es líder solitario en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, a cuatro jornadas de que termine esa fase.

Ecuador es segundo lugar de las Eliminatorias Conmebol con 23 puntos, mientras que Uruguay, Brasil y Paraguay le siguen el paso con 21 unidades.

Colombia aún aspira a colarse al Mundial 2026 con 20 puntos, y más abajo vienen Venezuela, Perú, Bolivia y Chile, próximo anfitrión de Argentina.

Tabla de posiciones Eliminatorias de Conmebol:

Argentina | 31 puntos Ecuador | 23 puntos Uruguay | 21 puntos Brasil | 21 puntos Paraguay | 21 puntos Colombia | 20 puntos Venezuela |15 puntos Perú | 14 puntos Bolivia | 10 puntos Chile | 10 puntos