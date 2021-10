México.- Chicharito Hernández tendría amenazada a Sarah Kohan con no volver a ver a sus hijos.

Y es que, como contó un supuesto amigo de la otrora pareja a TV Notas, el Chicharito Hernández se encuentra bastante dolido por la forma en que Sarah Kohan terminó con la relación.

De ahí que Javier Hernández, siempre la misma fuente, amenazara a su ex esposa con no volver a ver a sus hijos si no retoman la relación que tenían.

Tal hecho habría molestado de gran manera a la modelo, puesto que no es la primera vez que Chicharito Hernández se comporta como un padre ausente .

Toda vez que, según trascendidos, Javier Hernández no se hizo cargo de sus obligaciones de crianza prácticamente desde que se convirtió en padre.

Sarah Kohan, expareja del Chicharito Hernández (@sarahkohan)

Chicharito Hernández ya no le daría pensión a Sarah Kohan

Además de que el Chicharito habría amenazada a Sarah Kohan con no volver a ver a sus hijos, también estaría haciendo lo posible para no dar pensión.

De hecho, el supuesto amigo de la pareja contó a la publicación que el Chicharito Hernández, jugador del LA Galaxy, buscaría un juez que redujera la cantidad que le pasa a Sarah Kohan.

Según distintas versiones, Javier Hernández da dos millones de pesos al mes para la manutención de sus dos hijos.

Sin embargo, el Chicharito Hernández sólo aporta este dinero y no se hace cargo de sus hijos en otros aspectos igual de importantes.

Una muestra de que Javier Hernández sería un padre ausente es que, tal como publicó la revista, cuando aún era pareja de Sarah Kohan no quiso poner en su piscina protecciones especiales para sus hijos alegando que no se veían bien.

Chicharito Hernández no respetó acuerdo con Sarah Kohan

Siguiendo con las declaraciones publicadas por TV Notas, Javier Hernández no respetó los acuerdos que tenía con Sarah Kohan.

Pues en los últimos días que estuvieron juntos ambos acordaron dormir en camas separadas ; sin embargo, Chicharito Hernández se metía a la cama de la modelo sin que ella consintiera.

Actualmente existe una demanda de divorcio interpuesta por Sarah Kohan, a la cual, todo parece indicar, no ha respondido el futbolista.