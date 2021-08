Mucho se ha especulado sobre las razones del porqué Javier ‘Chicharito’ Hernández no es convocado a la Selección de México, pero ahora fue él mismo quien habló al respecto.

En entrevista con ESPN, Chicharito Hernández aseguró que no tiene ningún problema con algunos de sus compañeros en la Selección de México.

Sin embargo, señaló que si alguno de ellos tiene un problema con él, le gustaría que lo buscaran y le dijeran de frente para solucionar la situación.

“A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo. Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente así como yo también siempre lo he dicho todo de frente”

Chicharito Hernández