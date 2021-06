Chicharito Hernández ha sido tema de conversación en los últimos días, no sólo por su drama con Sarah Kohan, sino porque sigue sin ser llamado a la Selección de futbol de México.

Al respecto habló Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien aseguró, para ESPN, que ni Chicharito ni otro jugador están vetados de la Selección de México .

“En cuanto a Javier, y las historias con Layún y otros jugadores que se han hablado en el pasado, la realidad es que en la Federación Mexicana de Fútbol no hay vetos, no hay jugadores vetados. Yo no conozco a un jugador que tenga ese estigma en su haber”

Chicharito Hernández ha tenido un mes de ensueño en la Major League Soccer (MLS), donde incluso fue elegido como Jugador del Mes gracias a sus 7 goles en 7 partidos.

Sin embargo, para Yon de Luisa, las convocatorias al Tri se ganan y señaló que el único responsable de eso es Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Las convocatorias se ganan y conforme las actuaciones pasadas y presentes, y lo que se puede esperar de las actuaciones futuras, el cuerpo técnico toma la mejor decisión para la selección. No conozco a ningún técnico que no llame a lo mejor que le convenga para su proyecto. Si Javier no ha estado incluido en esas convocatorias, habrá sus motivos deportivos del Tata para no convocarlo".

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol