Si hay algún sueño que los fans del Club Chivas tienen es el de ver de nuevo al Chicharito Hernández enfundado en los sagrados colores rojiblancos.

Sin embargo, y pese a rumores de acercamientos, Chicharito Hernández continúa en el extranjero, por ahora con el LA Galaxy de la MLS. Aun así tocó el tema de su posible vuelta al Club Chivas.

En conferencia de prensa de cara al inicio de la nueva temporada de la MLS, el ex Manchester United habló sobre su vuelta al Rebaño.

Aunque eso sí, quizá no son las palabras que quieran escuchar los chivahermanos , quienes están ávidos de una figura del tamaño de Javier.

Chicharito Hernández le dio su vida al Club Chivas

Cuestionado sobre su posible vuelta al Club Chivas, el Chicharito Hernández se mostró dubitativo, pues afirmó que eso depende de los giros que dé su vida .

Lo que sí dijo y dejó en claro es que le dio su vida al Club Chivas, ya que ahí se formó como profesional desde las categorías inferiores.

“No lo sé (si volveré… depende de muchísimos factores… espero que la gente que de verdad ama a Chivas como yo también lo amo a Chivas, que no se me juzgue a mí por si estoy o no estoy, aquí la cuestión es que yo le di mi vida a Chivas”, dijo.

Recordemos que Javier Hernández dejó al chiverío en 2010 , año en el que fichó con el Manchester United.

Chicharito Hernández dice que hizo historia en Club Chivas

Finalmente, Chicharito Hernández rememoró su paso por Club Chivas, el cual calificó como histórico por los múltiples factores que rodearon su estadía.

Y es que el Chicharito vaya que consiguió, en poco tiempo, hacerse de un lugar en la añeja historia del Rebaño Sagrado.

“Me dieron una vida extraordinaria y creo que hicimos historia, fui campeón, fui campeón de goleo, he sido el único jugador mexicano que se ha ido a un equipo Triple A directamente, una de las transferencias históricas que logró Jorge Vergara”, comentó.

Y agregó: “También la inauguración del estadio, hay historia de Chicharito con Chivas, hay esa hermosa y divina, no porque no pueda haber una segunda parte, amo y adoro a Chivas pero hay muchísimos factores”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok