Chicharito Hernández rompe en llanto en plena entrevista al hablar de sus hijos, los pequeños que tuvo con su expareja, la modelo australiana Sarah Kohan.

En la charla con el periodista Jorge Ramos, Javier Hernández se quebró al hablar de sus hijos Noah y Nala.

“Estos dos años la gente ha hablado que soy un mal padre, cuando no tienen ni idea”, comenzó el ahora delantero del LA Galaxy de la MLS.

Fue entonces que las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos: “Yo no he posteado nada, ¿verdad?, entonces cómo van a saber que soy un buen padre o no”, agregó el goleador.

Los hijos de Chicharito Hernández son aún pequeños y a su muy corta edad vivieron la separación de sus padres.

“He experimentado mucho dolor, son los seres que más amo en mi vida”, añadió, mientras el entrevistador hacía ver la vida del futbolista fuera de la cancha.

Noah y Nala 🧡💚 pic.twitter.com/vd6HpXsHxG — Chicharito Hernandez (@CH14_) May 22, 2022

Chicharito Hernández en el LA Galaxy

Luego de poner fin a su etapa en el futbol de Europa, el Chicharito Hernández regresó a Norteamérica, ahora en Estados Unidos, para fichar con el LA Galaxy.

Aunque tuvo no un inicio tan grato, poco a poco el canterano del Club Chivas ha tomado ritmo y se ha convertido en la estrella y capitán de este histórico equipo de la MLS.

Y pese a que no se ve tan cercano su retiro, no se sabe si determinará ser esa liga donde ponga fin a su carrera o no.

Chicharito quiere que Cruz Azul sea campeón (Mark J. Terrill / AP)

El veto de la Selección Mexicana a Chicharito Hernández

Después de una polémica indisciplina, Javier Hernández, siendo el máximo goleador de la Selección Mexicana, no volvió a ser convocado por Gerardo Martino.

Después de esa acción, en las convocatorias del Tata no se ha visto no se verá el nombre del Chicharito, es decir, no estará ni en Qatar 2022.

