Chicharito Hernández es criticado por lucir “viejo”; culpan a marca patrocinadora del LA Galaxy de su aspecto y los memes no se hacen esperar.

Y es que los años no han pasado en vano sobre Chicharito Hernández y las fotos donde se compara su aspecto de hace unos años con el actual, desató cientos de burlas.

Sin embargo, uno de los patrocinadores del LA Galaxy es Herbalife, una empresa de nutrición que vende productos principalmente para bajar de peso.

Nuestro Chicharito cayó en las garras de Herbalife pic.twitter.com/9BWGljfK4F — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) May 4, 2022

En ese sentido, los fanáticos comenzaron a decir que no tomaran Herbalife pues su aspecto acabaría como el del jugador y los creativos memes circularon por toda la red.

“Herbalife”:

Por quienes aseguran que sus productos fregaron al Chicharito. pic.twitter.com/VhyxlGwO3h — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 3, 2022

Chicharito Hernández confesó haber atravesado por depresión

Chicharito Hernández confesó que pasó por un momento de depresión muy fuerte incluso mencionó que tocó fondo.

Y es que a pesar de tener fama, Chicharito menciono para el programa “Duro de Marcar” tenía muchos vacíos emocionales que lo llevaron a estar en depresión.

“Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía. Fue tocar el fondo de la depresión para aceptar un vacío existencial que nunca voy a llenar”.

Chicharito Hernández habló sobre su retiro

Chicharito Hernández dejó claro que es una persona muy exigente con él mismo y aún más en la cancha, por eso en unos años evaluaría su retiro.

“Tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo”, dijo en conferencia de prensa.

Además dijo que aún no tiene una fecha establecida pero tanto podría retirarse al terminar la temporada, como seguir jugando 10 años más.

“La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe”.