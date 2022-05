Chicharito Hernández es captado en Guadalajara... ¿Regresa al Club Chivas? Es la duda que dejó su “misteriosa” visita.

Aunque muchos se ilusionaron que este regreso fuera para anunciar su vuelta a jugar en el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) . La verdad con el Chicharito Hernández fue otra.

El Chicharito, como parte de la fundación de Los Ángeles Galaxy, su equipo en la MLS, hizo presencia en Zapopan, donde visitó el albergue Infantil Los Pinos, para convivir con los niños y donar 200 mil pesos a nombre del club.

Ese dinero será utilizado para ayudar a la nutrición de los infantes.

Javier Hernández convivió durante buen rato con los niños, con los que platicó, para después jugar una cascarita en los patios del albergue.

En todo momento se le vió al futbolista atento con los menores, mostrando una gran sonrisa.

Javier "Chicharito" Hernández está en Guadalajara. Hoy conviviendo con niños de la Casa Hogar Los Pinos de Fundación Herbalife, marca patrocinadora del LA Galaxy. @CH14_ @LAGalaxy pic.twitter.com/758XdjViFK — Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) May 2, 2022

¿Chicharito Hernández regresa al Club Chivas?

Chicharito Hernández visitó la ciudad de Guadalajara, para participar en distintos actos patrocinados por Los Ángeles Galaxy, equipo en el que milita en la MLS de los Estados Unidos.

Mucha gente se ilusionó con un posible anuncio de la vuelta del delantero al Club Chivas, su alma mater, de donde salió hace 12 años ya. Pero esto no será así.

El Chicharito Hernández ha mencionado en reiteradas ocasiones, que en su plan de vida, no está el regresar a jugar al futbol mexicano, todavía.

“Sé que se ha hablado mucho de mi vuelta a Chivas, pero siempre he sido claro, no sé ni cuándo ni dónde me voy a retirar”, dijo el delantero en una entrevista dada en Los Ángeles.

EL mexicano está en el ojo del huracán por su exclusión de la Selección Mexicana, por supuestos actos de indisciplina, los cuales no han sido perdonados por Gerardo Martino , técnico nacional.

Javier Hernández entrega cheque a nombre del LA Galaxy

Chicharito ¿cuándo se retira?

En declaraciones después del acto realizado en el albergue infantil, Javier Hernández habló sobre su futuro como futbolista.

Fue claro al mencionar que en estos momentos, sólo piensa en jugar lo más posible.

“No sé cuánto tiempo estaré en las canchas. Si mi cuerpo responde en la manera en que me debe de responder seguiré, pero soy muy exigente conmigo mismo”, setenció.