Chicharito Hernández volvió a hablar sobre su vida personal, ahora sobre uno de los momentos más complicados de su vida, cuando entró en depresión.

Durante una conferencia de prensa, Chicharito Hernández reveló el momento en el que entró en depresión , pues “se cansó” de no ser él mismo y se dio cuenta de que tenía algunos vacíos que no podría llenar.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo… Sí fui yo en ese momento, pero fui el yo que tenía el conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía. Fue tocar el fondo de la depresión para aceptar un vacío existencial que nunca voy a llenar“. Chicharito Hernández

Chicharito revela cómo superó la depresión

Sobre cómo logró superar este amargo episodio de depresión en su vida, Chicharito Hernández aseguró que fue clave darse cuenta de que es un ser humano como cualquier otro.

También señaló que entendió que la felicidad es algo que se busca día con día y es, en pocas palabras, sentirse bien consigo mismo.

“Lo que me sacó de mi depresión fue darme cuenta que soy un humano, aceptar que soy un humano, fíjate nada más, como todos ustedes. Me cuesta trabajo, pero también el decir que no me han regalado nada para estar donde estoy ahorita” Chicharito Hernández

Chicharito también habla sobre su posible retiro

Chicharito Hernández también habló sobre su posible retiro como futbolista profesional, el cual consideró se encuentra en un mediano plazo.

Señaló que la clave será el cómo responda su cuerpo en los próximos años, para determinar si puede seguir jugando a un nivel competitivo o si será momento de hacerse a un lado.

“Sí me veo (retirado) a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría”, señaló.

“Si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar”, agregó.