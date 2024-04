Chicharito Hernández se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que subiera un video a sus redes sociales de instagram en el que promueve un estilo de poliamor como lo hace el Temach

Temach es un influencer y youtuber que se dedica a dar consejos de cómo conseguir pareja, algo que ha promovido el Chicharito Hernández en sus redes sociales.

Chicharito Hernández ha logrado cautivar a su audiencia con buenos consejos de motivación e incluso ha logrado mandar mensajes de superación que han generado un buen estigma en sus seguidores.

Chicharito Hernández se ha convertido en el ídolo supremo de las Chivas pues todo lo que haga, o deje de hacer genera una sinergia en sus seguidores y también en los que no lo son.

Chicharito Hernández está fomentando el poliamor en redes sociales

Chicharito Hernández se volvió viral en redes sociales luego de que subiera un contenido de su estimadísimo amigo Diego Dreyfus, quien se encarga de subir la moral de Javier Hernández Balcázar.

El video de Diego Dreyfus fue comparado por los aficionados del Chicharito Hernández con el contenido que está difundiendo el Temach, quien promueve el poliamor, el machismo y la misoginia en redes sociales.

El video que subió el Chicharito Hernández muestra a Diego Dreyfus mandando un mensaje motivador para las personas ‘casadas’ que se han dejado de ‘querer’ y que no cuidan su físico con tal de no gustarle a alguien más que no sea su pareja.

“Muevan el culo, siéntanse atractivos, no eches panza, gústale a la gente, deja tus ideas de no querer ir al gym, sí puedes vivir sin meterle el pito a alguien 50 años, sí, pero no es pa´todos, no es a huevo”, dice Diego Dreyfus en el mensaje que replicó el Chicharito.

¿Quién es la pareja del Chicharito Hernández?

Chicharito Hernández ha seguido al pie de la letra las indicaciones y consejos de Diego Dreyfus y ha pasado de una pareja a otra, así como dicen las abuelitas, de “flor en flor”.

Chicharito Hernández no tiene una pareja actualmente, la última relación seria que tuvo fue con la madre de sus hijos, Sarah Kohan, y desde que se separó de ella, solo ha estado saliendo con algunas otras mujeres.

Chicharito Hernández ha tenido como parejas varias personas conocidas como Andrea Duro, Camila Sodi, Lucía Villalón, Leticia Sahagún, entre otras mujeres.