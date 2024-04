¡Saldrá caro el chistecito! La euforia por conseguir una foto con Lionel Messi ha rebasado límites, pues estos fans pagarán 250 mil pesos porque a su hija se le ocurrió correr hasta el astro argentino y retratarse con él.

La emoción de la aficionada por tomarse una foto con Messi fue tal que ni siquiera tuvo empacho en compartir cómo fue la travesía y que como consecuencia sus papás deberán pagar 250 mil pesos.

La aficionada se equivocó y lo sabe, violó las reglas del estadio para estar junto a su ídolo Lionel Messi, pero parece que para sus padres y ella valió la pena cada centavo.

Video de la fan que recibirá una multa de 250 mil pesos por tomarse una foto con Messi

Durante el partido entre Inter Miami y Colorado Rapids de la MLS, Antonella, una joven aficionada de 12 años de edad, libró la seguridad y saltó a la cancha del Chase Stadium para abrazar a Messi y tomarse una foto con él. Su rebeldía le costó una multa que asciende a los 250 mil pesos.

“Cuando me tomé la foto con Messi me dijeron que salga corriendo y traté, pero me agarraron por el brazo”, relató Antonella, quien aseguró que “de la nada me dio una emoción y salí saltando porque vi a Messi, entonces salí corriendo y lo abracé”.

“Fueron como varias emociones al mismo tiempo, una alegría por ella por lo que estaba logrando, y al mismo tiempo el temor de ese guardaespaldas, tan conocido y tan famoso, por su efectividad”, comentó el padre de Antonella sobre la acción de su hija en la cancha del Inter Miami.

¿Por qué tienen que pagar 250 mil pesos por la foto con Messi?

De acuerdo a Luis Omar Tapía, la multa por invasión de cancha en los partidos de la MLS es de 15 mil dólares, es decir 250 mil pesos mexicanos, cifra que los papás de Antonella deberán pagar por la rebeldía de su hija, quien saltó al terreno de juego para abrazar y tomarse una foto con Messi.

En el duelo de Rayados de Monterrey e Inter Miami evitaron que esto sucediera, incluso colocaron vallas alrededor la cancha del Estadio BBVA y anunciaron que habría multa y hasta la prohibición de ingresar a todos los estadios de la Liga MX si se colaban en la cancha del BBVA.