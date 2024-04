En blanco de críticas y criticones se ha convertido Javier Chicharito Hernández luego de que se divulgara en redes sociales una foto en la que se le observa entrándole de lo lindo a una botella de tequila.

En corto salieron los defensores de las “buenas costumbres” a cuestionar al Chicharito Hernández y hasta hubo quienes tacharon la acción de una “grave indisciplina”, olvidándose de algo tan básico como los derechos humanos; en fin, la hipotenusa.

Y es que todo parece indicar que el delantero de Chivas, que marcó su primer gol en el torneo Apertura 2024 este sábado 6 de abril, se fue de fiesta tras el partido, es decir, una vez que acabó de trabajar y tomando en cuenta que al otro día tenía descanso.

De acuerdo con el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

En otras palabras, el Chicharito solo hizo uso de un legítimo y sagrado derecho como es el disfrutar del ocio para, luego de haber cumplido con su trabajo en el partido ante Puebla, en el cual solo jugó 45 minutos y marcó un gol, irse de fiesta con sus compañeros.

¿Chicharito Hernández incurrió en indisciplina?

Bajo ninguna circunstancia se puede considerar que la fiesta protagonizada por el Chicharito Hernández fue una indisciplina, puesto que ya había acabado de trabajar y, además, el domingo 7 de abril, era su día de descanso.

De manera que lo que hiciera con su tiempo libre no era asunto más que de él, y si Chicharito Hernández quiso irse de fiesta, muy su problema. Aunado a que no existe evidencia de que el jugador se haya “puesto hasta atrás” o que estuviera en la rumba hasta el otro día.

Es más, todavía no se ha podido establecer que esa foto corresponde al día 7 d abril, aunque los reportes periodísticos indican que los jugadores de Chivas, incluidos Javier Chicharito Hernández, sí que se fueron de fiesta tras ganarle al Puebla por marcador de 3-2.

Que quede claro, Chicharito Hernández no cometió ningún crimen, salvo que ya sea un delito tomarse un tequilita con los cuates, al mero estilo del “tercer tiempo” en cualquier equipo de barrio.

Un error que Chivas multe al Chicharito Hernández

Lo que es un hecho es que Chicharito Hernández no será multado por Chivas, pues, además que la directiva no lo ve como una indisciplina, no necesita mostrar mano dura en este momento.

Es cierto que en ocasiones anteriores la directiva ha sido señalada por sus laxos comportamientos, pero hoy es distinto. Hoy no hablamos de una borrachera previo a un entrenamiento, mucho menos una que acabó muy, muy mal como aquella de Dieter Villalpando, Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña.

Chicharito Hernández y la necesidad de hacer grupo en Chivas

Si es cierto que, como expuso César Luis Menotti, un equipo es un estado de ánimo, y que como han dicho otros como Pep Guardiola, la aspiración de todo equipo es comportarse como si se tratara de un solo jugador, la fiesta encabezada por Chicharito Hernández podría traerle más cosas buenas que malas en Chivas.

Me explico: cualquiera que haya estado en un equipo deportivo, incluso de trabajo o de cualquier índole, sabe lo importante que es cerrar filas en determinados momentos para apostar a la unión del colectivo en pos de una meta común.

De hecho, estas prácticas son más frecuentes de lo que se cree en el futbol profesional, no en balde los múltiples “asados” que suelen desarrollarse en plena temporada en varios equipos de la Liga MX y de otras latitudes futbolísticas.

Y sino, quien diga lo contrario y esté libre de pecado, que aviente la primera botella.