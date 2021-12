Checo Pérez lamentó lo ocurrido durante el GP de Arabia Saudita: “Una pena” mencionó el piloto tapatío que quedó fuera tras chocar con Leclerc.

El piloto mexicano vivió un fin de semana complicado, luego de quedar fuera por un choque con el piloto de Ferrari, Leclerc.

Sin embargo, Checo no culpó al piloto pues aseguró que en esta ocasión les tocó vivir un mal día a él y a su compañero en Red Bull, Max Verstappen.

“Desafortunadamente nos pasó a nosotros. Era una pista complicada y creo que con la estrategia de bandera roja perdimos posiciones y ya había pasado a Leclerc y Pierre Gasly”.

“Tuve delante a Valtteri Bottas y ahí Charles no tenía más espacio con los tres autos, no tenia mucho a donde ir. Una pena lo que sucedió”, declaró luego de la carrera.

Checo Pérez (KARIM JAAFAR / AFP)

Checo Pérez en Red Bull

Checo llegó a la escudería austriaca en 2020 y desde ahí ha sabido adaptarse bien y poder entregar buenos resultados junto a su coequipero, Max Verstappen.

El piloto mexicano, ha vivido una de las temporadas más destacadas en su carrera y acumula 5 podios, mientras que Verstappen encabeza la lista con un total de 17 podios y 369.5 puntos, seguido de Hamilton, su acérrimo rival integrante de Mercedes con 16 podios y 369.5 puntos.

Pese a todo, Checo aseguró para TUDN que no se siente del todo satisfecho con su temporada pues espera ir por más.

“Hemos trabajado intensamente con todo el equipo de ingenieros, muchas horas, si alguien ha estado decepcionado de la temporada que he tenido he sido yo porque tengo un auto, una oportunidad única, he trabajado mucho, la adaptación se ha complicado, pero no he parado y los resultados lo demuestran”.

Checo Pérez (PEDRO PARDO / AFP)

Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto tapatío hizo historia y logró subir un escalón en el podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, rodeado de los fanáticos mexicanos y sus seres queridos.

Checo se encontraba muy feliz y agradeció el apoyo de todas las personas que se dieron cita para apoyarlo y alentarlo.

Además, el recinto se pintó de verde, pues los asistentes acordaron ir vestidos con alguna prenda verde en señal de apoyo al mexicano.