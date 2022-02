Para Javier Aguirre, DT del CF Monterrey, no había expectativas por superar en el Mundial de Clubes 2022. “Hemos hecho lo mismo en el pasado”, dijo.

En la conferencia de prensa que se dio después de derrotar 3-1 al Al-Jazira, Javier Aguirre dijo: “No sé si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores eran las mismas, pero hicimos lo mismo que hicieron en el pasado”.

El DT del CF Monterrey afirmó que los antecedentes del equipo regio hablan por sí mismos: “Así es que no hay que darle tantas vueltas. Es la tercera vez que se queda en el quinto lugar en el Mundial”.

Javier Aguirre quiere regresar al Mundial de Clubes

Mas allá de hablar de lo que fue el torneo, para Javier Aguirre lo importante es que se llegó al Mundial de Clubes: “Por derecho propio, fuimos campeones (en la Liga de Campeones de la Concacaf). Intentaremos volver a ganar para meternos”.

Lo que queda por hacer para lograr esto es, según el DT del CF Monterrey, es “lograr una buena Liga, si es que quieres venir al Mundial de Clubes. Vamos a intentar meternos arriba en la Liga MX”.

Javier Aguirre (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Los abucheos no le importan a Javier Aguirre

Durante el partido contra el Al-Jazira, la porra de los Rayados del CF Monterrey se manifestó una y otra vez, en contra del equipo y en especial contra Javier Aguirre, pidiendo su salida.

Ante esto, el técnico no quiso profundizar: “Sabía que me iban a preguntar esto. Respeto a la gente, libre de decir lo que sea”.

Todo esto que sucedió, no hará cambiar la estrategia al técnico, quien la defendió: “Nosotros llevábamos nueve juegos sin perder. Estábamos en buena línea, el otro día ante el Al-Ahly la diferencia era el gol. Bueno, no falla el que no tira el penalti”.