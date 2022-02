El fracaso de los Rayados del CF Monterrey en el Mundial de Clubes 2022 sigue causando estragos en los aficionados que realizaron el viaje a los Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, un fan del CF Monterrey pide que los Rayados le devuelvan el dinero que gastó para viajar al Mundial de Clubes 2022, torneo en el cual fracasaron de manera rotunda.

Después de caer (1-0) ante el Al-Ahly de Egipto en la primera ronda del ‘Mundialito’, la molestia de los aficionados de los Rayados se ha visto en el Medio Oriente, así como en las redes sociales.

En esta ocasión una persona realizó una petición para conseguir firmas y los Rayados puedan ver su solicitud.

Fue en la plataforma ‘Change.org’ donde una usuaria, de nombre Mayra, pidió le regresaran el dinero a su sobrino, quien vendió su automóvil para poder costear el viaje al Mundial de Clubes 2022.

“Él vendió su coche para ir al Mundial de Clubs de la FIFA. El día sábado nos habló muy triste él nos pidió que lo apoyáramos para poder hablar con los directivos de club de fútbol Rayados”, se lee en la propuesta.

“Hola, les explico brevemente mi petición en esta plataforma de Change.org. Mi sobrino compró un auto a crédito a 4 años el pasado 3 de diciembre. Lo terminó de pagar, él vendió su coche para ir al Mundial de Clubs de la FIFA. El día sábado nos habló muy triste él nos pidió que lo apoyáramos para poder hablar con los directivos de club de fútbol Rayados para que le pudieran reparar un poco de lo que el había invertido en el viaje, en las playeras, en los consumo. He intentado contactar a medios de comunicación pero no me han sido de utilidad ignorándome completamente; ojalá me puedan apoyar con su firma”.

Petición en change.org