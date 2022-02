A pesar de que el CF Monterrey fue derrotado por un equipo inferior en el Mundial de Clubes 2022, el director técnico Javier Aguirre, no piensa en marcharse: “Es muy temprano para renunciar”, dijo.

‘El Vasco’ Aguirre no enseñó mucho remordimiento en la rueda de prensa realizada, después de que su equipo fue derrotado por el Al-Ahly de Egipto en el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Es muy temprano para renunciar… La Liga (Mx) está activa, apenas llevamos tres partidos”, dijo el veterano entrenador, quien está viviendo uno de sus peores momentos en su carrera.

Aceptó que el caer ante el cuadro de Egipto, por 1-0, no es algo que hubiera estado en el libreto del equipo: “Es un fracaso absoluto, eso sí lo tengo que reconocer. No es lo que esperábamos”.

No se dará por vencido, a pesar de las críticas que se le vinieron encima: “Me siento fuerte , quiero seguir y ser quien saque adelante esto, junto con los futbolistas”.

Javier Aguirre no se va... (DAVID LEAH / Mexsport)

“No fue una buena noche”: Javier Aguirre tras fracaso del CF Monterrey

Hablando sobre el juego en específico, Javier Aguirre trató de explicar la derrota de su CF Monterrey, ante un equipo que no tenía a la mayoría de su equipo titular en la cancha.

“Simplemente, no fue una buena noche. Tratamos, empujamos, pero la idea no era llegar al medio tiempo empatados a cero goles. Cuando nos anotaron, nos descolocamos, nos descontrolamos, no supimos regresar”, mencionó.

Ofreció una enorme disculpa a la afición de Rayados y más a la gente que, desde la ciudad regia, viajó a Emiratos Árabes: “Se le ofrece una enorme disculpa a la gente. Nos toca aguantar. Esto fue un mal resultado y ya está”.

Reiteró: “Es un fracaso y ahora hay que superarlos. No podemos dejar que esto nos hunda, hay que salir a flote lo antes posible”.

¿Qué le espera al CF Monterrey y Javier Aguirre?

El CF Monterrey se quedará en Emiratos Árabes Unidos unos días más, ya que aún debe de competir en el partido por el quinto lugar del torneo.