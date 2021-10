Todo parece indicar que César Ramos sigue castigado después de su desastrosa actuación en el Clásico Nacional, pues permanecerá en la ‘congeladora’ por segundo partido consecutivo.

Este jueves se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 12 de la Liga MX, donde destaca la nueva ausencia de César Ramos.

Cabe mencionar que después de su actuación en el América vs Chivas, donde no sacó dos tarjetas rojas, César Ramos no fue designado para la Jornada 11 y ahora tampoco para la 12.

César Ramos (Adrián Macías / Mexsport)

Comisión de Arbitraje reconoció errores de César Ramos

La actuación de César Ramos en el Clásico Nacional fue desastrosa, tanto que la propia Comisión de Arbitraje reconoció que cometió dos errores graves en el partido.

Fue el propio presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, quien señaló que César Ramos debió haber expulsado a dos jugadores de las Chivas de Guadalajara.

Cristian ‘Chicote’ Calderón debió ser expulsado luego de realizar un “juego brusco grave” en contra de Jorge Sánchez, futbolista del Club América.

Fuerte entrada de Chicote Calderón sobre Jorge Sánchez (Tomada de video )

Mientras que Miguel Ponce también debió ver la tarjeta roja luego de agredir (piquete de ojos) a Henry Martín; ninguna de las dos jugadas se revisó en el VAR.

Es por esta situación que se rumora que César Ramos fue castigado y puesto en la ‘congeladora’, pues ya son dos partidos consecutivos en los que no recibe designación.

¿Qué árbitros pitarán los Clásicos de la Jornada 12?

La Jornada 12 del torneo Grita México A21 llama la atención por el Clásico Capitalino entre América y Pumas y el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.

Antonio Pérez Durán fue el elegido para la nueva edición del Clásico Capitalino, el cual se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca.

Por otra parte, el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas será arbitrado por Fernando Guerrero, mejor conocido como ‘El Cantante’.