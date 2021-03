Carlos Reinoso consideró que el Chivas vs América es el Clásico más importante del mundo, incluso más que el Real Madrid vs Barcelona.

Faltan tres días para que se lleve una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América y siguen las declaraciones. Ahora fue Carlos Reinoso, referente de las Águilas, quien habló al respecto y la importancia que tiene el partido más importante del futbol mexicano.

En declaraciones para ESPN, el 'Maestro' Reinoso señaló que, en su opinión, el América vs Chivas es el clásico más importante del mundo, incluso poniéndolo por arriba del Real Madrid vs FC Barcelona.

"Yo quiero suponer que Solari ya lo sabe y la gente que está su alrededor le tiene que transmitir lo que es un América contra Guadalajara. Sin duda que para el mundo el Clásico más importante es el Barcelona vs Real Madrid pero para un servidor el clásico más importante es el América contra Chivas y se debe ganar como sea y bajo cualquier circunstancia" Carlos Reinoso

¿Opinan lo mismo? https://t.co/IOTUsjzT5e pic.twitter.com/KzaO5NK5Yz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 11, 2021

Carlos Reinoso: "El Clásico no es de los jugadores, es de la afición"

Carlos Reinoso también habló de que el Clásico Nacional ante América y Chivas no es tanto de los jugadores, sino de los aficionados, que quieren ver cómo sus futbolistas se matan dentro de la cancha por ganarle al acérrimo rival.

"El Clásico se juega con cara de perro, el Clásico no es de los jugadores es de la afición y a la afición se le respeta matándose en la cancha, ahí es cuando el fútbol se transmite de adentro hacia fuera, y los clásicos hay que vivirlos y jugarlos con el corazón, no importa si llegas bien o mal" Carlos Reinoso

Carlos Reinoso Mexsport

"Para los viejos americanistas, lo más importante es la afición": Reinoso

Por último, el 'Maestro' también habló sobre si los jugadores de América y Chivas deben saludarse al final del encuentro, a lo que recordó que en su época se entendía a la afición como lo más importante, por lo que hacer eso era prácticamente una falta de respeto.

"Para nosotros los viejos americanistas, lo más importante es la afición y el respeto que le debes de tener a la afición es defendiendo a su equipo a muerte, yo no me veo perdiendo saludando a un rival eso no se hace" Carlos Reinoso