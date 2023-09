Después de la agresión que sufrió el jugador de Atlas FC por parte de Omar Mendoza, el Cabecita Rodríguez sigue su ejemplo y hace tocamiento indebido a Miguel Layún.

Parece que está de moda el “checado de aceite” entre los jugadores, pues ahora el Cabecita Rodríguez aplicó un tocamiento indebido a Miguel Layún en el entrenamiento del Club América.

Omar Mendoza está poniendo de moda los tocamientos en las partes íntimas entre jugadores, pues a raíz de su expulsión ante Atlas FC, otros jugadores se han visto involucrados como fue el caso de los futbolistas del Club América.

Cabe destacar que Omar Mendoza tras este tipo de tocamientos considerado como agresión, se fue castigado solo con un partido de suspensión.

Estas acciones tendrán que tenerlas claras los futbolistas, ya quien sea captado haciendo ese tipo de agresiones se irán suspendidos acorde a lo que dictamine la comisión disciplinaria.

Cabecita Rodríguez le aplica un Omar Mendoza a Miguel Layún

En uno de los entrenamientos del Club América, el Cabecita Rodríguez fue captado haciéndole un Omar Mendoza a Miguel Layún.

En la práctica del Club América, Miguel Layún fue víctima de un ‘Omar Mendoza’ por parte del Cabecita Rodríguez, quien fue capturado tocándole sus partes íntimas.

Layún se encontraba haciendo un ejercicio tipo peso muerto con unas pesas, mientras se aprecia al Cabecita Rodríguez metiéndole el dedo en sus partes íntimas, cuando éste estaba a punto de agacharse.

Esta acción no traera consecuencias ya que no fue en un partido oficial, sin embargo habrá que ver si esta acción no llega a la directiva azulcrema y toma cartas en el asunto sobre el jugador uruguayo.

Así la preparación del América para enfrentarse a Chivas en el Clásico Nacional.



Jugador de Cruz Azul ya había dicho que tocamientos eran “normales”

Hace una semana Willer Dita, jugador de Cruz Azul, daba su opinión sobre la expulsión que había sufrido Omar Mendoza,

El defensa colombiano señaló que ese tipo de tocamientos entre futbolistas es normal. Ahora con lo Cabecita Rodríguez y Miguel Layún el jugador de Cruz Azul tenía razón.

Estos tocamientos entre jugadores parece ser normal y de forma constante, pues los jugadores del Club América no lo han confirmado por lo que le damos la razón a Willer Ditta.

