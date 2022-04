Canelo Álvarez está a menos de un mes de sostener su pelea contra Dmitry Bivol, para la cual quiere llegar lo mejor preparado, razón por la que hizo un cambio hasta de dieta.

En entrevista con ESPN, el Canelo Álvarez señaló que lleva una dieta casi 100 % vegana , aunque sigue comiendo carne u otros alimentos cuando es necesario.

“Toda la semana trato de comer lo que es vegano y, si algún día se presenta comer alguna otra cosa, carne, pollo, lo que sea, no tengo ningún problema”, dijo el boxeador tapatío.

Cabe recordar que Canelo Álvarez tendrá que subir de peso para enfrentar al boxeador ruso, por lo que la alimentación será más clave que nunca.

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol (Gregory Bull / AP)

Canelo Álvarez rechaza cláusula de peso y rehidratación

Canelo Álvarez ha sido muy criticado por otros exboxeadores, incluyendo a Julio César Chávez, por poner cláusulas de peso y rehidratación para sus peleas.

Sin embargo, de acuerdo a información de Marca Claro, esto ya no será así, pues el objetivo del Canelo Álvarez, y de su entrenador Eddy Reynoso, es ganar de la mejor forma posible.

Sobre su preparación para su pelea vs Dmitry Bivol, el peleador mexicano se dijo despreocupado por la diferencia de peso que pueda haber con el ruso.

“No sé cuántas libras de desventaja, pero no me importa tampoco, no me preocupa mucho. Soy un peleador fuerte, con muchas habilidades para poder lidiar con todo lo que se presente”, dijo.

Por último, habló sobre los premios a los que se hicieron acreedores él y Eddy Reynoso, ganando la Triple Corona de la BWAA (Asociación de Escritores de Boxeo en Estados Unidos).

“Estamos muy contentos. Es algo histórico lo que estamos haciendo Eddy y yo y la verdad es que me siento muy contento porque, al final de cuentas, es para lo que trabajamos, para hacer historia”, señaló.

Eddy Reynoso y Canelo Álvarez (Ed Mulhollland / Mexsport)

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol: ¿cuándo es la pelea?