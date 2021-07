Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere seguir siendo exitoso no solo en el mundo del boxeo, también en el de los negocios y fue por eso que este jueves presentó ‘Canelo Energy’, sus gasolineras.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Canelo Álvarez presumió una parte del evento en el que se presentó ‘Canelo Energy’, proyecto con el que inaugurará 100 gasolineras en México.

En el video, de apenas unos 30 segundos de duración, se puede ver a Canelo junto a su esposa Fernanda, aplaudiendo con lo que parece ser socios o empleados.

Canelo aprovechó para firmar la primera bomba de gasolina de ‘Canelo Energy’ y para mostrar el que será el uniforme de los trabajadores.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene una gran fortuna que ha logrado a base de trabajo y mucha dedicación en su carrera en el boxeo, pero uno de sus sueños es también tener éxito en los negocios.

Fue a finales de abril cuando Canelo concedió una entrevista a Graham Besinger, en la que señaló que quiere ser millonario en los negocios y que boxear por puro gusto.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender… Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”

Canelo Álvarez