Saúl Álvarez quiere abir entre 90 y 100 gasolineras en México, mismas que se llamarán “Canelo Energy”.

México.- Además de ser un excelente boxeador, el Canelo Álvarez ha demostrado que es un tipo con visión empresarial dados los negocios que maneja.

Incluso, Canelo Álvarez adelantó en entrevista con el periodista Graham Besinge que ahora incursionará en el mercado energético , pues abrirá entre 90 y 100 gasolineras en México.

Además, reveló que sus negocios de bienes raíces le reportan aproximadamente 100 millones de pesos trimestrales , de ahí que ahora quiera entrarle a lo de las gasolineras que se llamarán “Canelo Energy”.

“Me gustan los bienes raíces. De todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares, y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras en México, que se van a llamar Canelo Energy” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez quiere que el boxeo sea solo un “gusto”

El hecho de que Canelo Álvarez haya incursionado en varios negocios tiene que ver con que, en algún momento, desea que el boxeo sólo sea un pasatiempo y no su ingreso principal.

Asimismo, aseguró que, pese a sus orígenes humildes , le gusta prepararse en aras de que sus inversiones le reditúen de la mejor manera.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender… Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez siempre arriesga para ganar

En la misma entrevista con Graham Besinge, Canelo Álvarez dejó entrever que la gran mentalidad que muestra sobre el ring también la hace patente en los negocios.

Y es que afirmó que le gusta arriesgar dinero para ganar , aunque eso sí, aseguró que sus inversiones son siempre bien planificadas.