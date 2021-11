Saúl ‘Canelo’ Álvarez dio una lección de vida a su hijo, a quien le dijo una emblemática frase que seguramente recordará para siempre: “no pasa nada si lloras”.

El emotivo momento se puede apreciar en el segundo capítulo de la serie de ‘ShowTime Sports’ previo a su pelea ante Caleb Plant de este sábado en Las Vegas.

En el video se puede apreciar cómo el hijo de Canelo Álvarez, Saúl Adiel, se encuentra en el gimnasio siguiendo los pasos boxísticos de su padre.

Canelo Álvarez a su hijo: “No pasa nada si lloras”

El emotivo momento se dio cuando el hijo del Canelo Álvarez le contó a su papá que se había caído pero que no había llorado, a lo que Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, dijo: “los boxeadores no lloran”.

Fue entonces cuando el Canelo se acercó a su hijo para explicarle, de una forma muy emotiva, que no pasa nada si llora cuando algo le duela o le lastime.

“Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada que llores”, dijo el campeón mexicano.

Canelo Álvarez no quiere que su hijo sea boxeador

Al ser cuestionado sobre si le gustaría que su pequeño hijo se dedicara al boxeo igual que su padre, el Canelo Álvarez dio una respuesta que sorprenderá a más de uno.

El peleador mexicano señaló que su hijo dice que le gustaría ser boxeador; sin embargo, le gustaría que se dedicara a otra cosa, pero al final lo dejará decidir.

“Pues dice que quiere ser boxeador, todos los días me está viendo en YouTube, viendo como peleo. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo qué podemos hacer. Ya veremos, está chico, ya veremos” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez ya está en Las Vegas para su pelea vs Caleb Plant

Canelo Álvarez ya se encuentra en Las Vegas para su pelea ante Caleb Plant, en la cual buscará unificar todos los títulos del peso supermediano.

Fue el lunes cuando el pugilista mexicano arribó a la ‘Ciudad del Pecado’ en su jet privado con su lujosa pijama, como ya es una tradición cada vez que tiene un combate.

En los próximos días habrá algunos careos, lo cual será interesante de ver después de lo ocurrido el pasado 21 de septiembre cuando en su primer contacto intercambiaron un par de golpes.

El viernes se llevará a cabo la ceremonia de pesaje, último evento previo a la pelea que se realizará el sábado por la noche en el MGM Grand Garden.