Canelo Álvarez quiere hacer historia tras su pelea frente a Caleb Plant el próximo sábado 6 de noviembre , dijo este miércoles en la última conferencia de prensa previo a la pelea.

El pugilista mexicano, quien busca unificar todos los títulos del peso supermediano, aseguró que trabaja para hacer historia y ser uno de los mejores en la historia del boxeo.

“Al final del día para eso trabajo, para hacer historia para que me pongan como uno de los mejores de la historia del boxeo, no solo de México y me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva a seguir en este camino” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez (DAVID BECKER / Getty Images via AFP)

Canelo Álvarez no aprendió nada del primer careo con Caleb Plant

Esta fue la primera ocasión en la que Canelo Álvarez y Caleb Plant se vieron las caras desde su primer careo, el pasado 21 de septiembre, cuando intercambiaron un par de golpes.

Sobre este tema, el pugilista tapatío aseguró que no aprendió nada de ese día y que solo se enfoca en seguir entrenando para vencer al estadounidense el sábado.

“No aprendí nada. Es diferente, muy diferente cuando estás en el ring, así que no tomo nada de ese día. He enfrentado a muchos buenos boxeadores con el estilo de Caleb que me hicieron sentir cómodo en mi boxeo. Siempre entreno al 100% para el estilo de mi oponente, me preparo totalmente y me gusta la idea de enfrentarlo”. Canelo Álvarez

Canelo Álvarez quiere poner el nombre de México en alto junto a Checo Pérez

Canelo Álvarez también fue cuestionado sobre su compatriota Sergio ‘Checo’ Pérez, quien este fin de semana buscará hacer historia en el Gran Premio de México.

El pugilista mexicano, quien ya había dicho lo grandioso que sería para México una victoria de los dos en el mismo fin de semana, indicó que no ha hablado con él, pero espera que triunfe.

“No he hablado con él, pero me motiva y me enorgullece mucho que el mismo fin de semana estemos buscando algo grandísimo para México”, indicó.

Checo Pérez consiguió el decimotercer podio de su carrera en Fórmula 1 (UMIT BEKTAS / AFP)

Canelo Álvarez, primer mexicano y latino como campeón indiscutible

La pelea del Canelo Álvarez ante Caleb Plant es una de las más importantes de su carrera, no por el rival, sino por los títulos que están en juego.

Y es que Canelo buscará convertirse en el primer boxeador mexicano y latino como campeón indiscutible tras unificar los títulos del peso supermediano.

Así lo dijo Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, quien señaló que respetan a Caleb Plant, pero aseguró que el Canelo ha trabajado mucho mejor.

“Creo que hay muy poco qué decir de la carrera de Saúl, pero vamos a tener al primer mexicano y latino como campeón indiscutible”, señaló en la conferencia de prensa.

Canelo Álvarez tiene los títulos de la AMB, OMB y CMB, mientras que Caleb Plant tiene el del FIB; el ganador de la pelea del próximo sábado se llevará todos.