Canelo Álvarez ayudará a mujer con tumor cerebral

A través de redes sociales circula un video en el que una niña le pide ayuda al Canelo para ayudar a su madre, a lo que el boxeador mexicano accedió.

Saúl 'Canelo' Álvarez no solo se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un gran profesional, sino también para ayudar a los que más lo necesitan.

Han sido varias veces las ocasiones en las que lo ha hecho y la última fue este viernes, pues brindará apoyo a una mujer que padece un tumor cerebral.

Fue a través de redes, donde una niña publicó un video para pedirle al Canelo un objeto firmado para que su familia lo pueda rifar y así recaudar dinero para ayudar a su madre, quien sufre un tumor cerebral.

Por supuesto que si, mándame una dirección a donde te pueda mandar lo que necesitas🙏🏻 https://t.co/DqCy3CQ8AA — Canelo Alvarez (@Canelo) — Canelo Alvarez (@Canelo) April 9, 2021

El espíritu altruista del Canelo Álvarez

Está por demás decir que esta no es la primera vez que Canelo Álvarez ayuda a personas que más lo necesitan. Una de las últimas ocasiones en las que el boxeador mexicano brindó su apoyo fue hace unos días a la artista Sahiye Cruz Villegas.

Sahiye Cruz Villegas decidió caracterizarse como el Canelo para pedirle ayuda, pues señaló que su cuerpo ya está muy cansado de someterse a hemodiálisis, la única solución que tiene mientras no reciba un transplante.

Por favor ayúdenme a dar RT y arrobar para que este vídeo llegue a @Canelo. Es un vídeo para poder seguir viviendo ❤️ pic.twitter.com/y1BBheWMFA — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) March 25, 2021

En otra ocasión también ayudó a una niña que necesitaba dinero para sus tratamientos, mientras que hace unos meses también le brindó su apoyo a David Antolín, joven de 17 años que se hizo viral en redes al solicitar donativos para poder realizar un transplante pulmonar.

"Me siento bien ayudando a la gente": Canelo Álvarez

Canelo Álvarez es bien conocido, además de su carrera como boxeador, por su labor social. Al respecto, el pugilista tapatío señaló que le gusta mucho ayudar a otra gente, asegurando que es una persona que da sin esperar nada a cambio.

"Me siento bien ayudando a la gente y más cuando no esperas nada a cambio, cuando das sin afán de lucrarte en eso. No me gusta hablar mucho de eso, pero soy una persona que da sin esperar nada a cambio" Saúl Canelo Álvarez en TUDN

Actualmente, Canelo se encuentra preparándose para su pelea del próximo 8 de mayo en la que se medirá a Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.