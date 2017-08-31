México.- El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, reveló que su país se sumó a Argentina y Uruguay en la candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo del 2030.

“Confirmo que ya estamos de acuerdo los Presidentes de #Paraguay #Argentina y #Uruguay para pelear la candidatura del Mundial de Futbol 2030”, escribió en Twitter.

De acuerdo con fuentes gubernamentales de Asunción, el citado mandatario además del presidente argentino, Mauricio Macri y su símil uruguayo, Tabaré Vázquez, acordaron proponer ante FIFA que Argentina cuente con 6 sedes, Uruguay con 3 y el mismo número para Paraguay.

Como vemos, el proyecto es muy parecido al que ofrecieron México, Estados Unidos y Canadá con miras al Mundial 2026, mismo que será el primero en ser disputado por 48 selecciones.