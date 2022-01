Arrojan un dildo al campo durante el juego Buffalo Bills vs. New England Patriots; no es la primera vez que algo similar ocurre en el emparrillado.

Una vez más un juguete sexual hace su aparición en un campo de la NFL. Esta vez fue arrojado un dildo a la cancha durante el juego Buffalo Bills vs. New England Patriots.

Durante el juego de Ronda de Comodín Patriots vs Bills, algún aficionado aprovechó un festejo de los de Nueva Inglaterra para aventar el peculiar objeto a la zona de anotación.

En las imágenes se observa al jugador de Patriotas Kendrick Bourne, quien luego de recibir el ovoide y marcar para los Pats, festejó muy cerca de la tribuna, cuando de pronto aparece en el césped un dildo, momento que no pasó desapercibido.

El momento se presentó en el tercer cuarto del partido en el Highmark Stadium, casa de los Buffalo Bills.

Con esa anotación los New England Patriots pusieron entonces el marcador 9-33, que estaba en favor de los locales.

No es la primera vez que arrojan un dildo

Fue en el año 2016, justo en el mismo enfrentamiento, Buffalo Bills vs. New England Patriots, que un juguete sexual fue lanzado al campo.

Aquella vez, hace seis años, Chris Hogan, también en el tercer cuarto, fue tacleado muy cerca de la zona de anotación, instantes después de que cayera al pasto, desde la tribuna aventaron un dildo, que como ahora, quedó como un momento curioso.

Dildo en juego de los Buffalo Bills (Twitter )

Históricos playoffs en 2022 en la NFL

Antes de este partido, el mismo sábado pero más temprano, los Bengals derrotaron a los Raiders 26-19 y con esto no sólo lograron el pase a la siguiente ronda.

La victoria sobre el equipo de Las Vegas representó para los de Cincinnati romper una sequía y ganar un juego de playoffs después de 31 años.