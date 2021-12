La NFL reprogramó tres partidos de la Semana 15 ante el fuerte brote de Covid-19 que ha golpeado a varios de los equipos de la llamada mejor liga del mundo.

Los partidos en cuestión son Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns, Washington Football Team vs Philadelphia Eagles y Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams.

El primero estaba programado para jugarse el sábado y ahora se jugará el lunes, mientras que los otros dos pasaron de jugarse un domingo al próximo martes.

Mediante un comunicado, la NFL señaló que tomó esta decisión siguiendo el consejo médico y tras discutirlo con la Asociación de Jugadores (NFLPA) tras un fuerte brote en varios equipos.

“Hicimos estos cambios en el calendario basados en el consejo médico y luego de discutirlo con la NFLPA (sindicato de jugadores), luego de ver una nueva y alta transmisión del virus en la semana resultando en un substancial incremento de los casos a través de la liga” NFL

NFL: Cleveland Browns, LA Rams y Seattle Seahawks, de los más afectados por nuevo brote de Covid-19

Muchos equipos de la NFL se han visto afectados por el nuevo brote de Covid-19 en la liga, sobre todo los casos de los Cleveland Browns, LA Rams y Seattle Seahawks.

El conjunto de Cleveland han tenido un total de 24 jugadores contagiados , de los cuales 12 son titulares. Los Rams cuentan con 25 jugadores en la lista de reserva/Covid-19; Washington cuenta con 21.

Es por eso que la presión volvió a llegar a la NFL para posponer los partidos de la Semana 15, la cual inició este jueves con la victoria de los Kansas City Chiefs sobre LA Chargers.

La NFL se encuentra a tres semanas para culminar su etapa regular, para después dar paso a los playoffs, los cuales comenzarán con los duelos de comodines.

NFL: Así quedan los días y horarios de la Semana 15

Con los últimos cambios en los días y horarios que la NFL realizó en tres partidos de la Semana 15, así es como queda la actividad de este fin de semana.

Jueves 16 de diciembre:

Los Angeles Chargers 28 - 34 Kansas City Chiefs

Sábado 18 de diciembre:

Indianapolis Colts vs New England Patriots - 19:20 horas

Domingo 19 de diciembre:

Pittsburgh Steelers vs Tennessee Titans - 12:00 horas

Buffalo Bills vs Carolina Panthers - 12:00 horas

Jacksonville Jaguars vs Houston Texans - 12:00 horas

New York Giants vs Dallas Cowboys - 12:00 horas

Detroit Lions vs Arizona Cardinals - 12:00 horas

Miami Dolphins vs New York Jets - 12:00 horas

Denver Broncos vs Cincinnati Bengals -15:05 horas

San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons - 15:05 horas

Baltimore Ravens vs Green Bay Packers - 15:25 horas

Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints - 19:20 horas

Lunes 20 de diciembre:

Cleveland Browns vs Las Vegas Raiders - 16:00 horas

Chicago Bears vs Minnesota Vikings - 19:15 horas

Martes 21 de diciembre:

Washington Football Team vs Philadelphia Eagles - 18:00 horas

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks - 18:00 horas

*todos los horarios correspondientes al centro de México