Después de su cirugía en el ojo derecho, Billy Joe Saunders apareció en sus redes sociales para agradecer el apoyo a sus seguidores

Billy Joe Saunders y Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentaron en Arlington, Texas, el pasado 8 de mayo.

En el octavo asalto de su pelea de unificación por el título mundial en Dallas, Saunders no pudo continuar con la pelea después de recibir un ‘uppercut’ por parte de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una publicación de Facebook, Billy Saunders, aseguró que su cirugía salió bien y se encuentra en recuperación

Debido al golpe, el entrenador de Saunders tuvo que cancelar la pelea debido a que el luchador no podía ver.

Debido a los golpes, Saunders fue sometido a una cirugía en el ojo derecho. Tras su procedimiento, el boxeador publicó un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias a todos por sus mensajes. Salí con la cuenca del ojo rota y mi mejilla se rompió en tres partes, pero la operación salió bien", se puede leer en la publicación de Saunders.

Saunders también publicó: "A veces ganas algunas y a veces pierdes otras, pero no me sentí fuera de mi Liga, aunque recibí un buen golpe me fue conectado y ya no pude ver. Gracias a todos”.

Finalmente, Saunders publicó que volverá a las peleas. Por protocolo médico, el boxeador continúa en Dallas, pero volverá a Gran Bretaña en los próximos días.

Eddie Hearn, promotor de Saunders, comentó ante medios de comunicación que Billy Saunders fue ingresado al hospital John Peter Smith de Fort Worth, Texas, para ser intervenido quirúrgicamente.

Saunders tardará en recuperarse: Promotor

Heart también dijo para el medio ‘iFL TV’ que el golpe de Saúl ‘acabó’ con la cuenca del ojo de Saunders.

"Creo que debido a que no podía ver, el siguiente round iba a ser una muy mala situación. Creo que lo habrían lastimado muy feo en ese round” Eddie Hearn

Eddie Hern también comentó que Billy Saunders se mantendrá alejado del boxeo por mucho tiempo, pero lo apoyaran en caso de que el luchador decida renunciar a su carrera.

Antes de la detención del combate, Saúl ‘Canelo’ Álvarez llevaba la ventaja en las tres tarjetas de los jueces con calificaciones 78-74, 78-74 y 77-75.