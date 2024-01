Se acaba una era este jueves 11 de enero. Y es que Bill Belichick deja a New England Patriots luego de 24 temporadas, en las cuales consiguió seis títulos de Super Bowl.

Bill Belichick es, junto a Tom Brady, el gran referente de la etapa de oro de los New England Patriots, que hasta antes de su llegada en el año 2000 no tenían ningún Super Bowl en sus vitrinas.

De acuerdo con diversos reportes y fuentes, el mítico head coach y el dueño de los Pats, Robert Kraft, llegaron a un acuerdo mutuo para romper tan larga relación.

A Bill Belichick le quedaba un año de contrato como entrenador en jefe de los New England Patriots, por lo que ahora que estará libre seguramente será tentado por algún equipo de la NFL.

Vale decir que Belichik es el entrenador en jefe más laureado de la NFL gracias a seis títulos de Super Bowl.

¿Quién es Bill Belichick, leyenda de los New England Patriots?

Bill Belichick nació el 16 de abril de 1952 en Tennessee . Estuvo 15 temporadas como asistente antes de que en 1991 empezara a entrenar a los Cleveland Browns.

Luego de cinco temporadas en las que solo obtuvo en una un balance positivo, Bill Belichick fue despedido y encontró acomodo como coordinador defensivo de los New York Jets.

Después de tres años en esa posición, Bill Belichick ascendió al puesto de entrenador en jefe de los New York Jets. No obstante, renunció el mismo día que fue nombrado para ir a los New England Patriots.

Con los New England Patriots, Bill Belichick ganó seis títulos de Super Bowl:

Super Bowl XXXVI

Super Bowl XXXVIII

Super Bowl XXXIX

Super Bowl XLIX

Super Bowl LI

Super Bowl LIII

Nombrado entrenador del año en tres ocasiones por la AP, Bill Belichick también ostenta ser el primer entrenador en jefe con un récord de 16 victorias y cero derrotas , el cual inscribió en la temporada 2007.

El futuro de Bill Belichik

Debido a su abultado palmarés y larga experiencia, Bill Belichick seguramente se convertirá en objeto de deseo de los siete equipos con el puesto de head coach vacante.

Aunque se dice que Bill Belichick continuará su laureada carrera como entrenador en jefe en Atlanta Falcons; sin embargo, todavía no es oficial.