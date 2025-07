Club América no sólo es popular en México, también lo es en el continente y para muestra este ranking, que clasifica a los equipos de las distintas ligas en un listado muy peculiar.

El sitio clasifica a los gigantes, grandes, equipos con importancia, equipos chicos, clubes directamente no existen y los desconocidos. Sí, América, se encuentra en el primer sector.

Equipos como Boca Juniors, River Plate, Santos de Brasil y Club América son parte de los denominados Gigantes de América.

El único equipo de la Liga MX que aparece en el sector de gigantes es Club América; Chivas, Cruz Azul y Pumas se encuentran ubicados en escalones abajo.

¿Dónde se encuentran los clubes de la Liga MX en el ranking de los más grandes de América?

De acuerdo al ranking publicado en redes sociales, Club América se encuentra en el sector de los gigantes del continente americano.

En el sector de los grandes de América, aparecen Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Toluca como los representantes de la Liga MX.

Pumas aparece hasta el tercer sitio, denominado equipos que tienen importancia, mismo en el que se encuentran Tigres y Rayados.

En el sector de equipos chicos aparecen Santos Laguna, Club León y Necaxa. Mientras que en el apartado “no tienen importancia”, se encuentra Atlas.

No obstante, este listado es completamente subjetivo y cualquier persona puede realizar el personal y clasificar a los equipos del continente americano como lo considere.

Ranking equipos más grandes de América. (Especial)

¿Cuándo iniciará el Apertura 2025 de la Liga MX?

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX arrancará hoy viernes 11 de julio con triple cartelera: Puebla vs Atlas, FC Juárez vs América y Tijuana vs Querétaro.

El debut de Club América en el nuevo torneo de la Liga MX será en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El campeón, Toluca, hará su debut el sábado 12 ante Necaxa; el mismo día, Cruz Azul recibirá al Mazatlán FC.

En cuanto al debut de Chivas, tendremos que esperar hasta la Jornada 2, pues su duelo de la Fecha 1, frente a Club Tigres, fue reprogramado.