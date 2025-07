Chivas dio un bombazo a una semana del inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero esta no tiene nada que ver con refuerzos. Esta vez, Guadalajara dará de que hablar debido a que Puma, marca que los patrocina, lanzó a la venta un nuevo jersey de Guadalajara sin patrocinadores.

En la pagina oficial de Puma ya se encuentra publicado el jersey sin patrocinadores de Chivas, el cual resulto un bombazo para la gente toda vez que algunas tallas del mismo ya se encuentran agotadas, lo cual da muestra de la buena aceptación que tuvo entre la gente.

Cabe mencionar que en las plataformas de redes sociales de Chivas y de Puma, no hubo algún lanzamiento o imágenes de este jersey sin patrocinadores y solamente en su pagina se encuentran publicados para que la gente pueda adquirirlos.

¿El jersey sin patrocinadores de Chivas es un guiño a la afición?

Es importante mencionar este jersey sin patrocinadores de Chivas podría representar también un guiño a la afición del Rebaño que semanas atrás, criticó la nueva camiseta de Guadalajara debido a la cantidad de sponsors que incluye, principalmente en la parte frontal.

Y es que para el Apertura 2025, Chivas tendrá cuatro patrocinadores solamente el la parte de adelante del jersey, aumentan si se suman los de las mangas y la espalda. Esto no fue del gusto de la afición, que hizo comentarios como “¿por qué no sacan una versión aficionado sin patrocinadores? A los jugadores les pagan por parecer pared de publicidad, a los aficionados no.

En ese sentido, Puma parece haber hecho caso a los reclamos de los hinchas de Chivas e hicieron un jersey libre de patrocinios con el cual la afición podrá sentirse más identificada al no tener más que los colores, el escudo y el nombre del equipo.

¿Cómo es el jersey sin patrocinadores de Chivas?

El nuevo jersey sin patrocinadores de Chivas tiene las tradicionales rayas rojas y blancas del Rebaño, en la parte central colocaron el escudo y y el nombre de Puma como marca que viste al equipo; el cuello tipo polo es azul marino y en una de las mangas está el nombre de Guadalajara en letras blancas.

La espalda del jersey no tiene patrocinadores y tiene el pequeño dibujo de una chiva en la parte superior y ese mismo dibujo se encuentra sublimado a mayor tamaño en toda la parte del dorsal. También tiene una pequeña estrella azul con un número en blanco dentro de ella.

De momento no se ha confirmado si este jersey será utilizado en algún momento por Chivas o si solamente es una edición para los aficionados que no quedaron conformes con el aspecto de la camiseta que Guadalajara utilizará durante el siguiente año futbolístico.