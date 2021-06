Antonio Briseño estuvo a nada de perderse el nacimiento de su segunda hija , Antonella.

Aunque el año pasado supimos que el Pollo Briseño, llegó rayando al hospital para estar en el parto, el jugador del Club Deportivo Guadalajara, relató como fue precisamente.

“Me marcan a las seis de la mañana y me dice que rompió fuente, y le digo mi amor ya voy para allá solo que tengo que regresar a las cuatro. Voy a ir y tengo que regresar para el partido y ella me dijo “ya no vengas, ya ni te quiero ver” “Si pides permiso, claro que te dejan” y le dije que yo no quería pedir permiso porque si juego bien, me puedo quedar de titular”

Antonio Briseño