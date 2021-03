El 'Pollo' Briseño señaló que quizá se malinterpretaron sus palabras cuando habló sobre la "identidad" del América previo al Clásico Nacional.

Antonio 'Pollo' Briseño rompió el silencio luego de sus polémicas declaraciones en contra del Club América previo al Clásico Nacional que el equipo de Coapa se llevó por goleada 3-0 ante las Chivas de Guadalajara.

El 'Pollo' Briseño fue cuestionado sobre sus palabras con las que señaló que América no tenía una identidad como Chivas, señalando que quizá confundieron sus palabras. Asimismo reconoció que el rival tuvo un buen partido y aseguró que este tipo de polémicas son normales en el mundo del futbol.

"A lo mejor se confundieron mis palabras pero yo creo que Chivas tiene una identidad, ese es mi punto de vista. Ellos tuvieron un partido, lo ganaron. Es parte del futbol, no pasa nada" Antonio 'Pollo' Briseño

Después de toda la polémica por sus declaraciones, esto dijo el 'Pollo' Briseño sobre la derrota en el Clásico y la #identidad :



"A lo mejor se confundieron mis palabras pero yo creo que Chivas tiene una identidad, ese es mi punto de vista"@pollobv 🎙️🐐 pic.twitter.com/IhzvSzBwEl — Ramón Barrenechea (@RamonDeLaGala) — Ramón Barrenechea (@RamonDeLaGala) March 26, 2021

Pollo Briseño no se arrepiente de lo que dijo

Antonio 'Pollo' Briseño aseguró que no se arrepiente de lo que dijo en contra del Club América, pues espera en que pronto el Rebaño tendrá su revancha ante el acérrimo rival.

"Así pienso, es mi forma de ser. No me arrepiento de nada de lo que dije. Tendremos una revancha y esperemos que pronto. Aquí estamos para aguantar los madrazos y no pasa nada" Antonio 'Pollo' Briseño

Antonio Briseño Mexsport

Chivas compensará pasando a Liguilla: Pollo Briseño

Sobre la situación actual de las Chivas de Guadalajara, tras perder por goleada el Clásico Nacional, Antonio Briseño señaló que la única manera para compensar el torneo, es pasando a la Liguilla y pelear por el título del Guard1anes 2021.

"Calificando a Liguilla y peleando el título se puede compensar pero el Clásico te deja marcado. El futbol da revanchas y ellos (el América) la tuvieron ya" Antonio 'Pollo' Briseño

En lo que va del torneo, a falta de seis jornadas para terminar la fase regular, las Chivas de Guadalajara marchan en el decimosexto lugar de la tabla general con 12 puntos, fuera de los puestos de repechaje. Cabe mencionar que tienen un partido pendiente ante Rayados.