El Club América y Club Chivas quieren reforzar su plantilla con la joya del Club Santos Laguna, Jordan Carrillo y si quieren al joven de 22 años tendrán que estar dispuestos a pagar una millonada.

Jordan Carrillo, el líder en asistencias de Club Santos Laguna, podría ser el próximo jugador de los Guerreros que se unirá al Club América pero también ha resonado mucho que también podría llegar a Club Chivas para ocupar el dorsal número 10.

Sin embargo, se sabe que el Club América ha encontrado a sus mejores jugadores en Santos Laguna como Diego Valdés, Oribe Peralta, Darwin Quintero, Agustín Marchesin, Jorge Sánchez y ahora, Jordan Carrillo podría ser el siguiente guerrero que se una a la cantera azulcrema.

Tanto América como Chivas están interesados en Jordan Carrillo debido a su experiencia ya que jugó en Europa en el Sporting Gijón y aunque no le fue bien en este Clausura 2024, apunta a ser el candidato perfecto para la próxima temporada.

¿Cuánto pide Club Santos Laguna por Jordan Carrillo?

El Club América y Club Chivas pagarían un precio alto por una de las nuevas joyas del Club Santos Laguna, Jordan Carrillo. De acuerdo con Transfermarkt, el centrocampista de 22 años tiene un valor de 500 mil euros (9 millones de pesos mexicanos).

Si quieren que Jordan Carrillo sea parte de su cantera para la siguiente temporada tendrán que pagar 7 millones de dólares (100 millones de pesos mexicanos), aunque esta cantidad no sería impedimento para que se lleven al sinaloense.

Probablemente, el Club América sea quien se lleve a Jordan Carrillo ya que su más reciente caso de éxito con fichajes es Diego Valdés, quien salió del Santos Laguna para llegar al equipo de Coapa.

Aunado de que Jordan Carrillo lleva una buena relación fuera del campo con las Águilas, el Guerrero no ha confirmado nada pero tampoco ha negado el hecho de que le gustaría formar parte del conjunto azulcrema.

¿Qué ha dicho Jordan Carrillo sobre su posible fichaje con el Club América?

El fichaje de Jordan Carrillo ha resonado cada vez más pues el Club América es uno de los más interesados en la joya del Club Santos Laguna, quien aceptó que jugar con los azulcremas sería una buena oportunidad,

¨Pues claro, yo creo que sería una oportunidad muy bonita también. No descartado nada y como te digo, yo, pues yo ahorita estoy centrado en Santos, es el equipo de mis amores, en dónde siempre he estado y bueno, siempre que sea para mejorar, pues, claro que me gustaría” aseguró Jordan Carrillo.

Jordan Carrillo nos mantiene con la incertidumbre sobre cuál será su próximo paso hacia el Apertura 2024 pero parece ser que el América ya lo tiene en la palma de su mano.