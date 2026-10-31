América vs Atlante se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 1 de noviembre a las 16:45 horas, por ViX y Youtube.

Partido: América vs Atlante

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 16:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Cancha Centenario de Coapa

Transmisión: ViX y Youtube

América vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 1 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido América vs Atlante.

América vs Atlante: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 16:45 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido América vs Atlante de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

América vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El partido América vs Atlante podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.