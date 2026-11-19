Santiago Baños rompió el silencio sobre los rumores que lo colocan fuera del América y aseguró que no tiene intención de abandonar la institución, pese a las versiones que apuntaban a una posible salida en diciembre o durante el próximo verano.

El presidente deportivo de las Águilas descartó haber recibido ofertas de otros equipos de la Liga MX, incluido Tigres, club con el que fue relacionado en las últimas semanas.

“Amigos de los medios y demás que dicen que ya me voy en diciembre y otros que me voy en junio, igual y me ven aquí mucho tiempo. Estoy contento, feliz, lo he dicho siempre. Voy a estar aquí hasta el día que me digan gracias, estoy feliz, no ha habido ofertas en otros lados”. Santiago Baños, presidente deportivo del América.

Santiago Baños explica la salida de André Jardine

Durante la misma conversación, Santiago Baños también habló sobre la salida de André Jardine, quien dejó de ser entrenador del América después de una etapa en la que consiguió importantes resultados con el conjunto azulcrema.

Santiago Baños reconoció que la relación entre ambas partes había sufrido un desgaste, principalmente por el cansancio acumulado del estratega brasileño después de su paso por el banquillo de las Águilas.

“Yo creo que ya, como toda relación, estaba desgastado el tema; estaba muy cansado André, nos lo hizo saber terminando el torneo”. Santiago Baños, presidente deportivo del América.

Santiago Baños, presidente de Club América. (Adrian Macias / Mexsport)

América no cierra las puertas a Jardine

Santiago Baños también destacó que buscaron terminar el vínculo en buenos términos y conservar una relación cordial con el entrenador André Jardine.

“Queríamos dejar una relación buena, queríamos dejarle las puertas abiertas por si algún día quiere regresar o si se presenta la oportunidad. Sanamente decidimos ambas partes dar por terminada la relación. Bueno, así fue, y tan amigos como siempre”, concluyó el directivo.