Alavés vs Atlético de Madrid se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Metropolitano.
Alavés vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de LaLiga
El pronóstico del partido Alavés vs Atlético de Madrid es victoria 0-2 en la Jornada 8 de la LaLiga.
Pronóstico: Alavés 0-2 Atlético de Madrid
Alavés vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Alavés vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 8 de LaLiga.
Alavés
- Portero: Sivera
- Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski y Jonny
- Mediocampistas: Blanco, Ibáñez y Denis Suárez
- Delanteros: Rebbach, Toni Martínez y Lucas Boyé
Atlético de Madrid
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- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente Romero, Robin Le Normand y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Lee, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman
- Delanteros: Jonathan David y Álex Baena
Hora y canal del partido Alavés vs Real Madrid en la Jornada 8 de La Liga
Alavés vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Alavés vs Atlético de Madrid es uno de los cinco encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: Alavés vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Mendizorroza
- Transmisión: SKY Sports