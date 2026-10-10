Alavés vs Atlético de Madrid se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga. El pronóstico es empate en la cancha del Estadio Metropolitano.

Alavés vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de LaLiga

El pronóstico del partido Alavés vs Atlético de Madrid es victoria 0-2 en la Jornada 8 de la LaLiga.

Pronóstico: Alavés 0-2 Atlético de Madrid

Alavés vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Alavés vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 8 de LaLiga.

Alavés

Portero: Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski y Jonny

Mediocampistas: Blanco, Ibáñez y Denis Suárez

Delanteros: Rebbach, Toni Martínez y Lucas Boyé

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente Romero, Robin Le Normand y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Lee, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman

Delanteros: Jonathan David y Álex Baena

Hora y canal del partido Alavés vs Real Madrid en la Jornada 8 de La Liga

Alavés vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Alavés vs Atlético de Madrid es uno de los cinco encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.