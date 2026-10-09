Alavés vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Alavés vs Atlético de Madrid es uno de los cinco encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.

Partido: Alavés vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 8

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mendizorroza

Transmisión: SKY Sports

Alavés vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 8 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 08:15 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Alavés vs Atlético de Madrid, partido en el que los merengues pelean la cima de LaLiga.

Alavés vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Alavés vs Atlético de Madrid en la Jornada 8 de LaLiga.